L'Autorità Garante per l'Informazione avvia istruttoria su due segnalazioni di Repubblica Futura

In una nota pubblicata sul proprio sito l’Autorità Garante per l'Informazione conferma di aver ricevuto e iniziato ad aver preso in esame due segnalazioni da parte di Repubblica Futura in relazione al materiale pubblicato su un portale online. Il comunicato arriva dopo la richiesta, da parte di RF, di un intervento ufficiale sul caso della candidata dileggiata su un sito web. Il Consiglio dell'Autorità Garante per l'Informazione ha richiesto all'Avvocatura dello Stato un parere ai fini di completare l'istruttoria.