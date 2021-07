Nuove visite alle imprese per il segretario Righi, dalla ristorazione alla metalmeccanica

Nuova giornata di visite alle realtà produttive del territorio per il segretario all'Industria e al Commercio Fabio Righi. Questa mattina l'incontro con i referenti del ristorante Righi dello chef stellato Sartini in piazza della Libertà. Ad ogni visita - spiegano le istituzioni - vengono raccolte e ascoltate le necessità, le difficoltà e, allo stesso tempo, i progetti vincenti delle imprese sammarinesi.

Poi la visita alla Gma di Domagnano, realtà produttiva dell'abbigliamento. Ogni incontro diventa un momento di confronto tra aziende e Governo, anche per guardare a nuove opportunità di business connesse ai legami tra San Marino e il resto del mondo. Nel corso della giornata le visite alla palestra Energia e all'azienda metalmeccanica Decsa, entrambe a Serravalle.