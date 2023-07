Osservatorio Anis, soddisfacente il trend di crescita delle aziende, ma si teme per le indicazioni 2023

Soddisfacente il trend di crescita delle aziende sammarinesi, ma si teme per le indicazioni 2023. Emerge dall'Osservatorio Anis presentato in occasione dell'assemblea. L'Osservatorio ANIS sui bilanci delle aziende associate mette a confronto il 2021, che è stato un anno di forte espansione per l’economia sammarinese, con una importante crescita dei fatturati, dei ricavi e dei livelli occupazionali, con investimenti che hanno prodotto i risultati sperati dopo due esercizi di performance non soddisfacenti, per effetto della crisi pandemica, con i due anni successivi. Il trend positivo del tessuto imprenditoriale sammarinese nel suo complesso potrebbe essere replicato anche nel 2022, ma con marginalità minori. Tra le criticità la difficoltà nel reperimento di materie prime e l'oscillazione dei prezzi di approvvigionamento , che è stata adeguatamente gestita in alcuni settori ma subita pesantemente da altri, specie in quelli in cui non è possibile riadattare i prezzi, come le costruzioni. Bene invece abbigliamento, meccanica, arredo e naturalmente turismo e autotrasporti. Le altre criticità: difficoltà di reperire personale adeguato e quella di individuare l'andamento del mercato. Tutt'altro scenario purtroppo lasciano intravedere le indicazioni per il 2023, che ha messo in luce un clima di generale incertezza ed il timore di un rallentamento dei consumi che, in parte, si sta già verificando. Dopo due anni, le indicazioni vedono gli investimenti al di sotto della media storica delle imprese. Nel contesto attuale è l'evidenza più critica che rileva, per quanto in prospettiva, una frenata della crescita.