Prezzi: Csu intende riportare l'attenzione del Governo sui rincari Merlini: "sui prodotti alimentari rileviamo ancora una volta come gli aumenti 2019 siano stati quasi 4 volte superiori in Repubblica rispetto al circondario”

Prezzi: Csu intende riportare l'attenzione del Governo sui rincari.

Rimini diffonde l'indice dei prezzi al consumo, stabile la crescita: +0,6% su base annua, con un più 0,2% nel solo dicembre 2019. I generi alimentari, a dicembre, registrano una variazione congiunturale del - 0,1%, ma sono saliti in un anno dell'1%. E' l'occasione di capire cosa succede a San Marino, soprattutto dopo l'allarme lanciato in estate dai Sindacati che avevano incontrato le Associazioni di Categoria. Problema sollevato anche dall'Ucs. Ai quali - con una secca smentita - aveva replicato il Gruppo La Sociale.









Stando ai dati del Bollettino di Statistica relativi all'ultimo trimestre dello scorso anno, l'aumento dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche nel corso del 2019 è stato del 3,8%. Caro prezzi che la Centrale Sindacale Unitaria intende riportare all'attenzione della Segreteria Finanze: "Aspettiamo che con il nuovo Governo si possa affrontare questo tema, dice la Csu, insieme agli altri argomenti prioritari. Per quanto riguarda i dati sui prodotti alimentari e sulle bevande analcoliche – commenta Enzo Merlini della Confederazione del Lavoro - rileviamo ancora una volta come gli aumenti nell'ultimo anno siano stati quasi 4 volte superiori in Repubblica rispetto al circondario”.





I più letti della settimana: