MUSICA ED EVENTI Prosegue la collaborazione fra Segreteria di Stato al Turismo e il Gruppo Cipriani

In vista una nuova serata di festa, targata “Musica”: è in programma la notte di Halloween, il 31 ottobre presso l'Area Tiro a Volo alla Ciarulla. Ma al vaglio ci sono anche altre opportunità. Prosegue fattivamente la collaborazione fra Segreteria di Stato al Turismo e il Gruppo Cipriani. Oggi conference call con gli imprenditori Tito Pinton e Giuseppe Cipriani. E già si ragiona su nuove ipotesi di investimento, "affinché la Repubblica di San Marino possa tornare ad avere, in un futuro non troppo lontano, spazi e strutture di qualità in grado di ospitare musica ed eventi". “Nessuna concorrenza alla Riviera - ha spiegato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati - le autorità dei territori limitrofi sanno che il nostro obiettivo non è quello di sfidare la loro storica tradizione nel mondo della notte.

Il mio obiettivo – aggiunge - è quello di fornire nuove opportunità nell’intrattenimento al nostro Paese che da anni non ha più discoteche e spazi per la musica”. Per Pedini Amati resta fondamentale il tema della sicurezza: “La situazione sanitaria generale viene costantemente monitorata e se il rischio dovesse aumentare saremmo noi i primi a decidere di fare un passo indietro”.

