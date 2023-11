Pubblico Impiego, l'Attivo dei quadri dice sì al nuovo contratto. Ecco cosa cambia

Le interviste a Milena Frulli, Antonio Bacciocchi, Simona Mazza

Il rinnovo del contratto pubblico impiego è a un punto di svolta: dopo il via libera dei Direttivi Unitari oggi è arrivato il sì dell'Attivo dei Quadri. Csdl, Cdls e Usl hanno quindi il mandato per firmare la proposta del Governo. L'approvazione definitiva spetterà alle Assemblee dei lavoratori, in programma a dicembre. Ma quali sono le novità? Oltre all'aumento del 6% in tre anni, viene definito il nuovo regime normativo e retributivo che - di fatto - uniforma il trattamento per tutti i dipendenti del settore pubblico allargato.

Altro aspetto importante riguarda la regolamentazione della flessibilità, non più a discrezione. Nuove regole anche per congedi ordinari e permessi, calcolati sul monte ore e non più a giorni. Sul fronte dei diritti, potranno accedere all'aspettativa per gravi motivi familiari anche i lavoratori precari. Aspetto innovativo è l'istituzione della cassa integrazione per i profili di ruolo fino al terzo grado. Tra i maggiori nodi da sciogliere restano le modalità di assunzione del personale docente di ogni ordine e grado, con automatismo dopo un periodo di prova.

E proprio in merito all'allegato 2 sulla scuola è stata chiesta un'integrazione. Quindi, prima della firma, si tornerà a trattare. Per il Segretario FPI Cdls Milena Frulli “è una buona mediazione, tenendo conto che veniamo da oltre dieci anni di contratto scaduto. Sanare tutte le situazioni pregresse - spiega - è difficile. E' un buon punto di partenza per i prossimi rinnovi”. “Adesso inizia un percorso”, precisa il Segretario FUPI Csdl Antonio Bacciocchi, che rimarca la complessità di un contratto che “riguarda servizi molto diversi tra loro. E' un risultato storico, non era scontato”. Si poteva fare di più? “Sicuramente”– commenta il Segretario Federazione Pubblico Impiego USL Simona Mazza - “Ma dopo 12 anni era impossibile, viste le tempistiche, coprire tutte le mancanze con questo rinnovo”.

Le interviste a Milena Frulli, Segretario FPI Cdls; Antonio Bacciocchi, Segretario FUPI Csdl e Simona Mazza, Segretario Federazione Pubblico Impiego USL