Reddito di Emergenza per italiani all'estero: l'Ambasciata comunica le modalità d'accesso.

L'Ambasciata d'Italia a San Marino comunica, in una nota, che il Decreto Rilancio approvato offre la possibilità di usufruire di un Reddito di Emergenza alle famiglie italiane in condizioni di necessità economica. Si tratta di una misura pensata per chi ha perso il lavoro come conseguenza delle misure adottate per affrontare l'emergenza sanitaria e ritiene di non poter proseguire la sua permanenza sul Titano.

Al reddito possono accedere anche i cittadini che sono rientrati in Italia o vi rientreranno entro giugno, trasferendo in loco la residenza. Le domande vanno presentate entro fine giugno presso i centri di assistenza fiscale o gli istituti di patronato. L'Ambasciata sottolinea che si tratta di misure che, anche se sono immediatamente efficaci, rimangono subordinate alla conversione in legge del Decreto Rilancio.



In un secondo comunicato l'Ambasciata riferisce che a San Marino, come nel resto del mondo, non verranno organizzati eventi in occasione della Festa della Repubblica italiana del 2 giugno, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle vittime del Covid-19.

