Ambasciata d'Italia a San Marino, Festa della Repubblica Italiana, nessun evento pubblico il 2 giugno

L’Ambasciata d’Italia informa che in considerazione delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale adottate sia in Italia che nella Repubblica di San Marino, nonché per rispetto delle vittime della pandemia in Italia, a San Marino e nel mondo, quest’anno è stato considerato doveroso non organizzare, in qualsiasi forma, eventi pubblici collegati con la Festività del 2 giugno, sia nel giorno stesso della celebrazione che in quelli precedenti o successivi.



Comunicato stampa

Ambasciata d'Italia a San Marino