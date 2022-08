Rientro dei sanitari non vaccinati fino al 30 settembre, Usl: "Governo gioca con le persone"

Prime reazioni dal settore sindacale al decreto 111 che prevede il rientro dei sanitari non vaccinati contro il Covid. Dura l'Unione sammarinese dei lavoratori: il Governo "gioca con le persone", attacca il sindacato che critica la scelta di un decreto per intervenire sul diritto del lavoro con, sottolinea, "provvedimenti di dubbia coerenza". Una norma, prosegue Usl, che "esaspera ulteriormente una situazione già tesa". Tra i passaggi criticati, il fatto che il dipendente sia reintegrato per soli due mesi e lo spostamento dello stesso a discrezione dell'Iss. Il sindacato si sofferma poi sul mancato diritto di ferie per questi lavoratori nel periodo indicato, con la "minaccia - sottolinea - di sanzioni disciplinari" se non rientrano. Un decreto, aggiunge Usl, emesso poi "all'oscuro delle organizzazioni sindacali".

