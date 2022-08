Il Congresso di Stato reintegra in servizio i sanitari non vaccinati

Ancora una lieve discesa di contagi, 312 in territorio, 97 quelli in più dall'ultima rilevazione del 28 luglio, ma anche tante guarigioni, 130. I ricoverati salgono di una unità, a 7, sempre vuota la terapia intensiva. Una persona in quarantena domiciliare. Anche secondo il monitoraggio settimanale dell'Iss, l'incidenza dei positivi sui tamponi effettuati è lievemente calata nell'ultima settimana, a 21,89%. Con delibera datata 1 agosto, il Congresso di Stato ha disposto la revoca, fino a fine settembre, della sospensione dei sanitari non vaccinati: sarà la dirigenza a far sì che siano ridotti al minimo i contatti con l'utenza. L'ultima sotto variante di Omicron 2, chiamata Centaurus, ancora non preoccupa, l'ultima ondata è in fase calante, tanto che ad agosto non è in programma alcuna restrizione, ma il prossimo autunno inverno gli esperti si aspettano una recrudescenza della pandemia. Cuba ha annunciato di aver messo a punto in laboratorio un candidato vaccino per questa variante. Sono 18.813 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, le vittime 121; 2.599 i nuovi casi in Emilia Romagna, con 18 decessi, di cui 2 anche in provincia di Rimini (una donna di 91 e un uomo di 61 anni).