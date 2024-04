Riforma pensionistica: evento formativo OSLA rivolto a imprenditori e lavoratori autonomi

Un focus studiato e pensato per imprenditori e lavoratori autonomi. Nell'appuntamento organizzato dall'Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori affrontati tutti i vari aspetti della riforma per comprendere al meglio ogni caratteristica del sistema previdenziale sammarinese.

"La nostra intenzione - spiega Luigi Tontini, presidente OSLA - è portare agli imprenditori degli approfondimenti sulla nuova riforma che ancora sono abbastanza nebulosi per molti. Questo quindi per chiarire gli aspetti che potremmo ritrovare al momento in cui andremo in pensione. I feedback che riceviamo noi sono quelli degli imprenditori. I lavoratori hanno i loro canali per verificare le loro posizioni, invece per gli imprenditori questa opportunità non esiste, cercheremo quindi di lavorare per creare anche per gli imprenditori questa possibilità".

Nel servizio l'intervista a Luigi Tontini (Presidente OSLA)