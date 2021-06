LAVORO Riforma del lavoro: Segreteria a confronto con la Csdl

Riforma del lavoro: Segreteria a confronto con la Csdl.

Confronto sulla riforma del mercato del lavoro questa mattina in Segreteria tra la Csdl e il segretario Lonfernini. In un dibatto on line la Csdl ha ribadito la propria contrarietà alle norme contenute nella riforma, in particolare a quelle relative al lavoro occasionale. "Ricorrere a questo tipo di precarietà – per la Csdl – non deve essere vantaggioso per l'azienda". Nel settore turistico e commerciale esiste da tempo – sottolinea - ma così come viene usato è una copertura per lavoro nero e prolungamento della precarietà".

