Riforme pensioni e lavoro: i sindacati chiedono uno slittamento dei tempi.

Le tre sigle sindacali, CSdL, CDLS e USL, con una lettera inviata questa mattina ai Capigruppo Consiliari di maggioranza e opposizione e a tutti i membri del Consiglio Grande e Generale, hanno chiesto un incontro urgente sui progetti di legge "Riforma del Sistema Previdenziale" e "Riforma delle norme relative all'occupazione".

"Con il Governo - spiega la lettera firmata dai Segretari Generali delle tre sigle sindacali - si era convenuto di dedicare il mese di ottobre per lo svolgimento di ulteriori modifiche ed integrazioni". Pare sia stata invece convocata la prossima settimana, dal 4 al 7 ottobre, la commissione consiliare per approvare la riforma pensionistica e la settimana successiva sarebbe prevista quella per la riforma del lavoro. "Se le due riforme saranno sottoposte a questa accelerazione dei tempi, si tratterebbe di un vero e proprio blitz autoritario." - scrivono dal sindacato.

"Non è possibile - prosegue la lettera - realizzare riforme di tale portata senza un esauriente confronto con le organizzazioni sindacali e ricercato le più ampie intese possibili."

