Salvini incontra i vertici Anis

Accompagnato dai Segretari di Stato Righi e Lonfernini, il Vicepresidente del Consiglio Salvini ha fatto una breve visita all'Ambasciata d'Italia, accolto dall'Ambasciatore Mercuri, poi l'incontro coi vertici Anis, nella sede che si trova a due passi. A dare il benvenuto al Ministro la Presidente Neni Rossini e il Segretario Generale William Vagnini. Alla presenza di un'ampia delegazione del Consiglio Direttivo Anis, Salvini, con l'onorevole Jacopo Morrone, Segretario della Lega in Romagna, ha interloquito coi vertici dell'associazione e i Segretari di Stato Lonfernini e Righi. “Per noi – commenta la Presidente Anis Neni Rossini – ogni momento di condivisione, incontro e confronto, con le istituzioni italiane, è preziosissimo perché è l'occasione per affrontare i temi che condividiamo, che sono tantissimi. Abbiamo parlato di tanti aspetti che uniscono le nostre realtà, ed è sempre utile. E' chiaro che si parla a livello politico ma poi la concretezza deriva anche da quello che si riesce a mettere a fattor comune insieme”. “E' la terza visita dell'oggi Ministro Salvini nella Repubblica di San Marino – dichiara il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi -. Una persona amica di San Marino, molto attenta e disposta ad ascoltare. E' stata l'occasione per mettere sul tavolo gli aspetti che ancora devono essere normalizzati e curati nel rapporto con l'Italia e il contesto europeo di cui facciamo parte. Parole sue: disponibilità a lavorarci da subito per cercare di risolvere che si può risolvere nell'immediato ma anche per lavorarci in una prospettiva futura. L'obiettivo è far crescere i tessuti economici in quella sinergia tra Italia e San Marino che stiamo oramai ricercando da tempo”.