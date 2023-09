San Marino e Arabia Saudita: ecco i settori “su cui può esserci disponibilità d'investimento immediato”

Di ritorno dal bilaterale tenutosi ieri a Milano con il Ministro degli Investimenti saudita Al Falih, il Segretario all'Industria Fabio Righi parla dei settori “su cui può esserci disponibilità d'investimento immediato”. Sono quelli da tempo attenzionati dal Governo: infrastrutture nel comparto turistico-alberghiero, aviosuperficie, “il tema di garantire collegamenti più diretti con il mondo extraeuropeo oltre che europeo”, e nuove tecnologie “su cui anche l'Arabia Saudita si sta concentrando”. San Marino – ricorda Righi - sta cercando da tempo di puntare sulle nuove frontiere, dalla digitalizzazione all'aerospazio, ma anche su nuove tecnologie applicate al mondo sanitario. “Sono settori che se si hanno le idee chiare – afferma con convinzione il Segretario - possono trovare immediatamente sinergie e collaborazioni che portino anche ad investimenti rilevanti”. Ma quanto c'è di concreto? Del resto San Marino non è nuovo ad annunci su possibili investimenti in settori strategici. “Quando si hanno le idee chiare - dice Righi - poi gli investitori arrivano. Questo è un paese che spesso mette sul tavolo possibilità che vanno però concretizzate. Non lo si fa con dei no ma con dei sì a dei progetti che però sono rivoluzionari e determinano anche il coraggio di cambiare”. Una delegazione saudita sarà presente ad ottobre all'evento 'San Marino Aerospace'. Poi, verranno proposti i progetti “che San Marino attende da tempo e su cui – conclude Righi – si deve aprire un dialogo di fattibilità e concretezza, rispetto al quale, però, bisogna andare avanti”.