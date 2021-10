San Marino: Fitch conferma rating "BB+" e outlook migliora. Segreteria Finanze: "Nostra economia premiata" Per Libera, invece, "c'è poco da esultare"

La notizia era attesa in ambienti governativi: l'agenzia di rating Fitch conferma il BB+ per il Titano, ma l'elemento più incoraggiante è il miglioramento dell'outlook che passa da “negativo” a “stabile”. Novità accolta con soddisfazione dalla Segreteria di Stato alle Finanze. "Fitch - scrive la Segreteria - riconosce che l'economia di San Marino ha dimostrato una resilienza allo shock della pandemia", grazie anche al "successo" della campagna vaccinale. Nella nota si parla anche di un'accelerazione della ripresa, proprio per i vaccini, e alla riapertura di settori importanti. Crescita guidata, si legge, da un miglioramento nei settori turistico e manifatturiero.

Da Fitch giudizio positivo per la legge sulla riduzione degli Npl tramite cartolarizzazione. L'invito è a "continuare sulla strada delle sfide strutturali per il settore finanziario”. Le ultime scelte del Governo e un quadro politico stabile, sostiene ancora la Segreteria, hanno favorito la ripresa della fiducia nel sistema bancario sammarinese. Si parla di un aumento dei depositi dei clienti e del miglioramento dei coefficienti patrimoniali dei singoli istituti di credito. Ma la necessità di piani di ristrutturazione resta.

Come l'Fmi, Fitch plaude all'ingresso sui mercati internazionali dei capitali. “Adesso – dice il segretario Marco Gatti – dobbiamo impegnarci di più per continuare questo percorso virtuoso, affrontando il piano di riforme delineato e riguadagnare il rating di Paese 'investment grade'”, cioè affidabile sul piano degli investimenti.

Dall'opposizione interviene Libera per la quale "c'è poco da esultare". "Un plauso - rimarca la forza politica - semmai va fatto ai nostri imprenditori che dovremmo ringraziare e supportare, invece di mettergli sempre i bastoni fra le ruote". Libera si sofferma, tra gli altri elementi, sui tempi "incerti" della riforma dell'Iva e chiede dove siano le riforme nel complesso, visti i numeri ampi della maggioranza. "Invece si continua a navigare a vista", attacca la forza politica che parla di un Paese al traino dell'Italia, di debito speso per banche e spesa corrente, di maggioranza litigiosa e della "grana green pass" da risolvere.



I più letti della settimana: