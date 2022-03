CONFLITTO San Marino: gli effetti negativi per le imprese. Pesano sanzioni e rincari materie prime

San Marino: gli effetti negativi per le imprese. Pesano sanzioni e rincari materie prime.

L'invasione russa in Ucraina, con il suo seguito di sanzioni economiche nei confronti di Mosca, rischia pesanti contraccolpi per le aziende sammarinese che lavorano con Russia e Ucraina. Il settimanale Fixing, dati alla mano, parla di un interscambio che lo scorso anno ha mosso qualcosa come 17 milioni di euro tra import (3,5 mln) ed export (13,5 mln). Percentuale minima considerando il totale di importazioni ed esportazioni dell'industria sammarinese, ma a preoccupare le aziende è anche l'impennata dei costi energetici e delle materie prime.

Confindustria Romagna ha stimato che per quattro aziende su dieci il fatturato estero calerà fino al 20% nei prossimi mesi, proprio per effetto della guerra. Percentuale non troppo lontana dalle stime dell'Associazione industria sammarinese, per le aziende che dialogano con le zone di guerra. Anche se il primo pensiero, per gli imprenditori, va all'emergenza umanitaria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: