San Marino Innovation lancia il registro degli enti blockchain e invita le imprese di tutto il mondo

Si tratta di un grande registro digitale, composto da blocchi concatenati, tramite il quale gestire transazioni, dati o servizi. E' la blockchain: infrastruttura informatica resa famosa dalle criptovalute come il Bitcoin. L'Istituto per l'innovazione del Titano fa sapere che da oggi è possibile presentare domanda per essere riconosciuti come ente di questo tipo e invita le imprese di tutto il mondo ad aderire.

La procedura prevede una valutazione dei requisiti, assicurando, spiega San Marino Innovation, “trasparenza, qualità e posizionamento sul mercato per tutte le aziende registrate”. Approfondimenti saranno fatti anche sul piano legale, tecnologico e progettuale. Allo stesso tempo, sono state predisposte attività di supervisione e sanzionatorie, con controlli da ripetere ogni anno e a campione.

Quando si parla della “catena di blocchi” spesso il riferimento va all'uso delle valute virtuali. Su questo tema San Marino Innovation ha presentato un'informativa indirizzata agli operatori del comparto. Tra gli obiettivi dell'operazione ci sono la tutela e il rafforzamento della reputazione del Paese in ambito internazionale. Proprio dall'estero è arrivato l'interesse degli investitori per queste nuove tecnologie, come spiega il presidente Sergio Mottola. “Siamo fiduciosi – aggiunge – che questo progetto avrà un impatto positivo su tutto il tessuto economico della Repubblica”.