San Marino Ship Register al Salone Nautico di Genova

San Marino Ship Register sarà presente al Salone Nautico di Genova. Accoglierà armatori e rappresentanti del settore del diporto allo Stand Istituzionale ASSONAT, l'Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici. Una presentazione dedicata alla registrazione navale sul Titano si terrà venerdì 22 settembre. Sarà pertanto l'occasione per discutere le opportunità offerte dal Registro per le immatricolazioni e i vantaggi fiscali riservati alle unità battenti bandiera sammarinese. Il Salone Nautico è un appuntamento irrinunciabile per il mercato internazionale del settore e per gli appassionati del mare. Inoltre, è una piattaforma di confronto istituzionale e tecnico a 360 gradi.