San Marino: un miliardo di Npl gestiti da Jp Morgan e Banca Guber

“Jp Morgan salva San Marino”, il titolo d'apertura del quotidiano Milano Finanza è di quelli roboanti. MF dettaglia l'operazione, “ancora in fase di strutturazione”, di trasformazione in titoli obbligazionari dei crediti deteriorati di, principalmente, tre banche del Titano: Banca di San Marino, Cassa di Risparmio e Banca Agricola Commerciale. Un'operazione dal valore nominale che potrebbe aggirarsi tra 800 milioni e 1 miliardo di euro, “con l’emissione di tre tranche di titoli (senior, junior e mezzanino), la prima della quale potrebbe essere garantita direttamente dal governo di San Marino”. L’obiettivo, spiega la giornalista di MF Anna Messia, è definire l’operazione entro fine ottobre per godere, già entro l’anno, degli effetti benefici della cartolarizzazione nei bilanci bancari.

“JP Morgan – afferma il segretario alle Finanze, Marco Gatti, al Resto del Carlino – avrà il ruolo di arranger, organizzerà l'operazione, mentre Banca Guber è l'operatore specializzato che dovrebbe occuparsi della gestione del recupero dei crediti”. “Più due veicoli che hanno assorbito gli Npl dalle banche nel tempo finite in liquidazione”, spiega. Il responsabile delle Finanze afferma poi che la fase operativa è iniziata “cercando di mettere d'accordo le banche in modo che potessero compiere l'operazione insieme”. “Ora – conclude – i player ci sono tutti e ci auguriamo si possa concretizzare entro la fine di quest'anno”. Lo scopo finale è quello di permettere alle banche di ottenere liquidità in tempi celeri.