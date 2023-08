Turismo: Ferragosto delude le aspettative degli operatori, ma non è detta l'ultima parola

Il lungo ponte di Ferragosto delude le aspettative di una parte degli operatori turistici che confidavano in un tutto esaurito. Ma sulla questione ci sono visioni diverse e si conta di recuperare sul last minute. Secondo un'analisi Confesercenti, sono 17 milioni le persone in movimento dall'11 al 16 agosto, per il 60% italiane. Nessun sold-out al momento, anche se viene prevista una temporanea risalita dei tassi di occupazione per i diversi prodotti turistici, comunque su livelli inferiori al 2022.

In calo la Riviera Romagnola. Tra i motivi, per gli addetti ai lavori, gli effetti indiretti anche mediatici dell'alluvione, con la pioggia di disdette, e il minor potere d'acquisto delle famiglie. Ma non è detta l'ultima parola: Federalberghi Rimini spiega che, nonostante diversi elementi di crisi e il calo dei turisti italiani, le prenotazioni dell'ultimo secondo continuano ad arrivare. "Ieri - spiega la presidente Patrizia Rinaldis - in molti posti non si trovava disponibilità e quelli con pensione completa sono quasi tutti pieni. Sono convinta che in queste ore potrebbero riempirsi. E il dopo Ferragosto sta prendendo quota".

A San Marino, al momento, la percentuale di occupazione degli hotel è inferiore, per la settimana di Ferragosto, rispetto agli anni passati quando si viaggiava sul 90-92 per cento. "Saremmo contenti di avvicinarci a quei numeri - afferma il presidente Usot, Rossano Ercolani - ma non sarà facile. E' necessario abbassare le tariffe e questo va a discapito della marginalità".



Dal segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, un'analisi incoraggiante: aumenta infatti, spiega, il tempo di permanenza dei turisti sul Titano che sale a due notti, in media, rispetto alla consueta “toccata e fuga”. Dati positivi, poi, sottolinea, sull'affluenza di visitatori in centro storico anche nelle giornate di sole. Per i numeri definitivi si dovrà attendere la fine del Ferragosto. Intanto Pedini Amati esprime soddisfazione per la riuscita degli eventi. E c'è chi fa il 'bis': Mi Gusto San Marino, che sarebbe dovuto finire oggi, proseguirà fino al 15 agosto compreso.

Nel servizio le interviste a Patrizia Rinaldis (presidente Federalberghi Rimini) e a Rossano Ercolani (presidente Usot)