TUTELA CONSUMATORI UCS e Adoc siglano protocollo di collaborazione

Analoghe problematiche cui dare voce e alle quali porre soluzioni, e la consapevolezza che insieme si è più forti, nel portare avanti le istanze dei consumatori. Si guarda ai tanti italiani che vivono e lavorano a San Marino, come ai sammarinesi che lavorano in Romagna, in un'ottica di reciprocità: “La reciprocità è fondamentale – dice la Vice-Presidente dell'Unione Consumatori Sammarinesi, Francesca Busignani - nel momento in cui si riesce a collaborare fra Italia e San Marino. In questo caso, come Associazione Consumatori si riesce a dare quel 360º di tutela, che differentemente potrebbe perdere dei pezzi. In questo momento, con tutto quello che sta succedendo a livello d'inflazione e quant'altro, non possiamo più permetterci di rimanere isolati e di pensare di fare tutto da soli. Così come la vicina Italia ha bisogno e deve ed ha piacere di riuscire a tutelare i suoi cittadini residenti qui, ma ad aprire anche delle collaborazioni perché siamo cugini e bisogna che noi ci diamo una mano fra di noi e abbiamo rapporti che non siano solo formali, ma che siano fattivi e reali e, perché no, anche di amicizia.

Tutela si diceva su tematiche e fronti comuni: “Non solo occorre lavorare insieme perché si abbassino i prezzi al più presto – aggiunge la Presidente ADOC, Anna Rea - le bollette salgono sempre di più e i redditi sono sempre più bassi. Ma soprattutto quello che sta aumentando tantissimo nell'ultimo periodo sono le frodi on-line; le frodi non solo sul commercio online, ma soprattutto quello bancario. Sono delle modalità molto insidiose; occorre stanarli, quindi la prevenzione e l'informazione sono fondamentali. Ma altrettanto fondamentale sono azioni sanzionatorie, quindi, è importante la collaborazione con le Forze dell'ordine. E soprattutto che il Governo metta nelle condizioni le Associazioni dei Consumatori di poter svolgere la propria funzione, dandogli ruolo e rappresentanza.

