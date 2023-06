Ucs incontro Adoc: create sinergie per la tutela del consumatore a 360°

Questa mattina il Vice-Presidente di UCS Francesca Busignani, il Coordinatore UCS Olga Mattioli e il Presidente di USL Pancrazio Raimondo hanno ricevuto la dott.ssa Anna Rea, Presidente ADOC - Associazione Difesa e Orientamento Consumatori - riconosciuta a livello Italiano dal Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti – Mimit – promossa dalla UIL. L’occasione è stata propizia per lavorare ad un protocollo di collaborazione che presto verrà ufficializzato, finalizzato ad aumentare le tutele per i consumatori sammarinesi che in questo modo potranno contare sul valore aggiunto offerto dall’esperienza e dalla professionalità di ADOC, e per quelli italiani che continueranno a ricevere assistenza da UCS per le problematiche legate a San Marino. La collaborazione è il risultato di un forte desiderio di interazione volto a migliorare il grado di tutela offerto agli iscritti e della determinazione nel voler ostinatamente cogliere le sfide del presente e del futuro. Purtroppo, i consumatori di oggi si trovano alle prese e spesso in balia di problemi via via più complessi e non possono prescindere dall’avere un punto di riferimento in Italia e a San Marino. Quello che è in procinto di essere sottoscritto è dunque un accordo denso di peso specifico. Sono tantissime le problematiche su cui UCS ha da tempo i fari accesi e l’intento, grazie anche all’accordo con ADOC, è di continuare a offrire soluzioni concrete agendo contemporaneamente sulla sfera della formazione, soprattutto dei giovani, in modo da fornire agli utenti tutta una serie di preziosi strumenti di autotutela di cui oggi si sente forte l’esigenza. Il carovita, le truffe on-line, i tassi impazziti, il rincaro esagerato delle utenze sono solo alcuni esempi delle problematiche trattate nell’incontro. La dott.sa Rea ha dichiarato che “è un accordo di collaborazione molto importante, utile per i tanti sammarinesi che hanno problematiche in Italia e per i tanti italiani che hanno necessità di tutela a San Marino. Fare fronte comune fra una grande associazione come UCS e l’ADOC rende più forte la tutela dei consumatori in tutta Europa”. Parimenti il Vicepresidente Busignani ha dichiarato che “sinergie reali e rapporti operativi fra le due strutture ed anche di amicizia fra i rappresentanti delle strutture stesse, è il prodromo per fare un ottimo lavoro di tutela a 360° di tutti i consumatori delle nostre due Repubbliche”.

c.s. Unione Consumatori Sammarinesi - UCS