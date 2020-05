Unas: "Dal Fondo Servizi Sociali contributo per i costi sostenuti su visite mediche e relative analisi"

Unas: "Dal Fondo Servizi Sociali contributo per i costi sostenuti su visite mediche e relative analisi".

Unas rende nota la possibilità di accedere ad un contributo sostenuto dal Fondo Servizi Sociali sezione Artigianato, per le spese sostenute per i dipendenti sottoposti a visite mediche (al 100%) ed analisi (al 30%) nell’esercizio 2019 e per gli anni futuri. Per quest'anno la scadenza per la presentazione delle pratiche viene prorogata al 30 giugno.

Vai alla nota stampa

I più letti della settimana: