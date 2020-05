Unas: contributo da FSS sez. Artigianato per costi sostenuti su visite mediche e relative analisi

Possibilità di accedere ad un contributo sostenuto dal Fondo Servizi Sociali sezione Artigianato, per le spese sostenute ai sensi della legge 31/98 per i dipendenti sottoposti a visite mediche (100%) ed analisi (30%) nell’esercizio 2019 e per gli anni futuri. Con grande piacere, siamo lieti di informare che Il consiglio di amministrazione del Fondo Servizi Sociali – sez. Artigianato, letta la nota inviata da UNAS in data 03.03.2020 nella quale si chiede di valutare la istituzione di strumenti a favore delle Imprese che devono sostenere costi per visite mediche e adempimenti legge 31/98, ha deliberato di rimborsare alle imprese che versano regolarmente al FSS Sezione Artigiani, il 100% del costo sostenuto per le visite mediche ed il 30% dei costi sostenuti per le analisi. L’intervento viene posto in essere dall’esercizio corrente relativamente ai costi 2019 sostenuti per gli adempimenti 31/98. Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato all’UNAS di informare annualmente le aziende Artigiane o comunque quelle aziende che applicano il contratto collettivo unico generale per il settore artigiani, al fine di presentare le pratiche entro il 31 marzo di ogni anno. Per l’esercizio corrente la scadenza per la presentazione viene prorogata al 30 giugno. Per quanto sopra vi invitiamo a trasmette direttamente al Fondo Servizio Sociali – o per nostro tramite, consegnandole presso il nostro ufficio UNAS, l’apposita istanza ove elencare ed allegare le fatture 2019 ricevute per tali prestazioni, unitamente al numero di IBAN per ottenere l’accredito dell’importo ottenuta da questa delibera.

