UNECE: focus sulle foreste. Al via i lavori della sessione congiunta Comitato ECE e FAO

Ad un anno dalla firma della Dichiarazione di San Marino per la sostenibilità del design urbano, torna un nuovo, importante appuntamento UNECE sul Titano coordinato dalla Segreteria di Stato al Territorio sotto l'egida delle Nazioni Unite: “FORESTA 2023”.

Questa volta il focus della sessione congiunta di Comitato e FAO è proprio sulle foreste e l'industria forestale. Al via i panel di alto livello al Kursaal: al centro della prima mattinata di lavori la bio-diversità e il tema delle “Implicazioni per le foreste nella regione ECE”.

In apertura l'indirizzo di saluto del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, seguito dall'intervento del Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti. Presenti delegati da tutto il mondo chiamati a riflettere su quali strategie mettere in campo per la conservazione forestale e come si attua la migliore gestione sostenibile del patrimonio forestale. Sullo sfondo l'impatto, i pericoli dei cambiamenti climatici sulle foreste stesse. Presente nell'occasione l'Ambasciatore sammarinese Marcello Beccari, Rappresentante Permanente presso l'ONU a Ginevra.

San Marino, alla seconda esperienza, si qualifica, dunque, come punto di riferimento per sviluppare la discussione su tematiche ambientali. “Domani, martedì 21 novembre a Gualdicciolo – anticipa il Segretario Canti - verrà inaugurata la “Petite Forest UNECE 2023 a San Marino”.

Per la delegazione UNECE, in questa prima giornata di lavori, l'onore dell'udienza dei Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina a Palazzo Pubblico.

Nel video l'intervista del Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti.