SAN MARINO Usc: Marina Urbinati confermata alla guida dei commercianti per il prossimo triennio

Assemblea Generale dell' Unione Sammarinese Commercio e Turismo al Grand Hotel Primavera. Dopo l’approvazione del bilancio 2020, si sono affrontati argomenti come quello della fatturazione elettronica e delle innovazioni che riguarderanno la Smac Card. Il momento più importante è stato il rinnovo della composizione del Consiglio Direttivo che guiderà l’associazione fino al 2024. Rimane al timone di USC Marina Urbinati, affiancata da Tommy Fantini come Vice e riconfermato come Coordinatore Luca Fabbri.

