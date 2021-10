Assemblea Generale USC 2021

Il 29 settembre u.s. si è svolta presso il Grand Hotel Primavera l’Assemblea Generale degli Associati di Unione Sammarinese Commercio e Turismo (USC) durante la quale, oltre alle normali pratiche burocratiche come l’approvazione del bilancio dell’attività per l’anno 2020, si sono affrontati argomenti come quello della fatturazione elettronica e delle innovazioni che riguarderanno la Smac Card. Il momento più importante previsto dall’ordine del giorno è stato il rinnovo della composizione del Consiglio Direttivo che guiderà l’associazione fino al 2024. Come previsto dallo statuto di USC all’interno della nuova compagine composta da: Arzilli Marco, Banfi Fabrizio, Barulli Vincenzo, Battistini Denis, Berardi Manuel, Ciavatta Wilma, Fabbri Luca, Fantini Tommy, Magnani Thomas, Mancini Manuel, Tosi Barbara, Urbinati Marina, Vacula Anatolie e Valentini Giovanni, nella serata di mercoledì 6 ottobre sono state votate le cariche di Presidente, Vice Presidente e Coordinatore. Rimane al timone di USC Marina Urbinati, affiancata da Tommy Fantini come Vice e riconfermato come Coordinatore Luca Fabbri. Ringraziando tutti gli imprenditori associati presenti alla serata per il loro fattivo apporto, auguriamo al nuovo Consiglio Direttivo buon lavoro con l’auspicio di raggiungere tutti gli obiettivi indispensabili a supporto di tutte le piccole e medie imprese della Repubblica di San Marino.

Cs Unione Sammarinese Commercio e Turismo