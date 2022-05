Usot, "creare le condizioni perchè le strutture ricettive possano modernizzarsi"

All'indomani della chiusura di una importante struttura ricettiva delle Repubblica, Usot fa il punto sullo stato del settore, messo grande difficoltà da due anni di pandemia e ora dall'aumento delle utenze dalla riduzione dei flussi causati dalla guerra in Ucraina. Al governo la richiesta prioritaria di facilitare la possibilità di accedere ai finanziamenti del sistema bancario e finanziario sammarinese. Non vanno costruite nuove strutture ricettive – dicono - ma create le condizioni affinché quelle presenti possano ristrutturarsi, modernizzarsi ed alzare quindi l’offerta in termini di qualità. Infine, dopo gli annunci di operatori stranieri pronti ad investire nel settore ricettivo, chiedono di poter competere con le stesse condizioni che verranno loro offerte per investire sul territorio.