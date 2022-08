CRONACA A Rimini continuano ad arrivare turisti all'hotel che ha truffato molte famiglie, perlopiù le meno abbienti Amministrazione e Albergatori al lavoro per "ricollocare" i turisti

A Rimini continuano ad arrivare turisti all'hotel che ha truffato molte famiglie, perlopiù le meno abbienti. L'albergo verrà chiuso il 12. Amministrazione ed albergatori al lavoro per ricollocare i villeggianti.

La gestione della ormai ribattezzata “truffa dell'hotel a due stelle” di Marebello non è semplice perché a Rimini continuano ad arrivare famiglie con in mano una prenotazione con caparra significativa già versata per quella struttura abbondantemente in sold out. L'albergo verrà chiuso il 12 agosto, se non è stato fatto prima è perché il locale non ha pec, i proprietari non sono raggiungibili ed il personale non c'entra. I turisti al suo interno sono da ricollocare e l'amministrazione comunale, insieme ad Associazione Albergatori e Visit Rimini, si è attivata e sta facendo il possibile nella settimana più difficile, quella a ridosso del Ferragosto. Ed il sogno di chi avrebbe voluto trascorrerlo sulla spiaggia, dopo aver risparmiato con fatica per quella vacanza, è un aspetto che rende ancor più vile questa truffa, che ha colpito chi può meno. Si cerca di fare il possibile dunque, anche per venire incontro a chi è stato derubato, prima ancora che dei soldi, di un sogno, di una promessa ai figli. Attenzione quindi ad offerte troppo vantaggiose, a dove vanno a finire i soldi delle caparre. Intanto amministrazione e albergatori stanno facendo di tutto, per ricollocare i turisti dell'albergo, a cui la notifica di chiusura è arrivata oggi, ma anche per dare la possibilità di qualche giorno di vacanza a quelle famiglie che sono arrivate alla reception con valigia in mano e figli al seguito, per poi scoprire di essere stati truffati.

Nel video l'intervista a Patrizia Rinaldis, Presidente Associazione Albergatori

