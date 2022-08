Camere prenotate, ma albergo pieno: turisti truffati

Si preparavano a passare il weekend in un hotel di Marebello, a Rimini, ma la struttura aveva raccolto più prenotazioni di quante ne era in grado di garantire, incassando comunque le caparre. Diversi turisti truffati si sono quindi ritrovati fuori dalla struttura, scoprendo di non avere a disposizione la camera che avevano prenotato. Sul posto è intervenuta la Polizia ma non si sono registrati problemi di ordine pubblico. Non è la prima volta che si riscontrano problematiche simili nella struttura, per cui era già stata emessa un'ordinanza di chiusura, non ancora esecutiva prima di venti giorni. Il titolare dell'albergo è irreperibile, essendo residente in nord Italia. Una situazione che porta un forte disagio ai visitatori, che dovranno trovare un altro alloggio dove passare le vacanze.