Giorgia Meloni: "Papa Francesco sarà al G7: è la prima volta che accade"

Un ufficio di presidenza durato oltre due ore per la commissione affari costituzionali della Camera, che mercoledì ha approvato un emendamento dei 5Stelle sul disegno di legge dell'autonomia differenziata, mandando così sotto la maggioranza. Emendamento passato perché tanti parlamentari della Lega erano assenti, e il presidente della commissione voleva votare una seconda volta, stratagemma ai limiti dell'ortodossia parlamentare, ma le opposizioni hanno protestato, ritengono valido il voto di mercoledì, e la ripetizione irregolare perché i deputati presenti oggi non sono gli stessi dell'altra votazione, alcuni gruppi hanno infatti mandato dei sostituti. In caso di ripetizione del voto, sia Partito Democratico, sia Azione, sia Italia Viva hanno detto che non parteciperebbero. Alla fine il presidente della Camera Fontana, che aveva cercato di far risolvere la controversia direttamente al presidente della commissione, Nazario Pagano, ha deciso di convocare la capigruppo alle 21. Intanto Giorgia Meloni in un video preconfezionato fa un importante annuncio, sul G7 che affronterà il tema dell'intelligenza artificiale. Fa discutere la candidatura del generale Vannacci con la Lega alle europee, fortemente voluta da Matteo Salvini ma divisiva all'interno dello stesso partito, anche il presidente del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, ha annunciato che preferisce votare candidati della sua Regione. Il ministro della Difesa, Crosetto, che aveva sospeso Vannacci, ha commentato: “Era chiaro da mesi che si sarebbe candidato. Una scelta win-win, come si dice: per lui, per la Lega e per l'esercito”.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri