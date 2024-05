Tentano di rapinare banca in pieno centro, Carabinieri arrestano 3 uomini

La banca rapinata

Rapina in pieno centro, al Banco di San Geminiano e San Prospero di Rimini, dove, intorno alle 12.20, tre uomini col volto coperto da passamontagna e occhiali da sole, armati di coltello, hanno minacciando i presenti. Sul posto oltre ai dipendenti c'erano anche alcuni clienti per un totale di 7 persone.

Uno dei rapinatori ha scavalcato il bancone della cassa prendendo il denaro contante disponibile. Uno dei dipendenti è riuscito a dare l'allarme facendo scattare il piano anti rapina. Sul posto sono giunti nel giro di pochissimi minuti due gazzelle del Radiomobile dei Carabinieri di Rimini e una della stazione di Viserba. Subito dopo sono intervenute due auto civetta, quindi in borghese, del Nucleo operativo della Compagnia e altre due auto civetta del nucleo investigativo del comando provincia dei Carabinieri di rimini.

I militari dell'Arma hanno quindi isolato la zona e fatto irruzione in banca fermando i rapinatori sul punto di fuggire. Sono state arrestate in flagrante quindi tre persone tutte originarie del Napoletano. I tre (nella foto) sono stati portati in Caserma in attesa del trasferimento al carcere di Rimini.