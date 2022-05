ARRESTO Accoltellamento a Rimini: arrestato 19enne a Bologna

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato un diciannovenne albanese gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio di un suo coetaneo. Lo scorso 22 aprile a Viserba i militari erano intervenuti in Via Polazzi dove poco prima, nel sottopasso pedonale di via Manzoni, un giovane, al culmine di un litigio causato apparentemente da futili motivi, era stato colpito da due fendenti con arma da taglio, di cui uno all’addome ed uno alla coscia destra.

Immediatamente soccorso da personale del 118, la vittima era stata trasportata al “Bufalini” di Cesena, in prognosi riservata e pericolo di vita.

L’attività, svolta sotto la direzione dalla Procura della Repubblica di Rimini, ha permesso di individuare il presunto autore del gesto criminoso che si era immediatamente allontanato da Rimini dove lavorava, facendo ritorno nel bolognese per far perdere le proprie tracce.

La perquisizione effettuata all’interno dell’appartamento in cui il giovane era ospite di un amico, ha permesso il rinvenimento di di un coltello a serramanico, avente lama di 8 cm e manico di 12 cm, verosimilmente utilizzato per l’attacco. Dopo l’arresto il giovane è stato condotto presso il carcere della “Dozza” di Bologna.

