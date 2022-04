Accoltellamento a Viserba, un uomo ferito, l'aggressore scappa

A Viserba in provincia di Rimini, una litre tra due uomini in pieno giorno è degenerata, uno di loro ha sfoderato un coltello e l'ha affondato contro l'altro che è rimasto ferito. Il fatto è avvenuto proprio davanti al negozio di biancheria e tende, Maroncelli, in Viale Sante Polazzi. L'uomo colpito è stato soccorso e non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore si è invece dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno cercando testimoni.

Seguiranno aggiornamenti