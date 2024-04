25 aprile, il presidente Mattarella: "L'unità popolare intorno all'antifascismo è doverosa"

@Difesa (X)

È doverosa l'unità popolare intorno all'antifascismo. Parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che all'Altare della Patria, come ogni anno, ha deposto una corona di alloro al sacello del Milite ignoto, per commemorare il 25 aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo, cui hanno partecipato le massime cariche istituzionali.

Sui social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto “nel giorno in cui l'Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari. Quelli di ieri – si legge ancora – che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo, e quelli di oggi, che siamo determinati a contrastare con impegno e coraggio”.

A Civitella Val di Chiana, dove poi si è recato, il presidente Mattarella ha parlato della Resistenza: “Un riscatto morale – l'ha definita il Capo dello Stato – prima ancora che politico, che recuperava i valori occultati e calpestati dalla dittatura. I patrioti della Resistenza – ha concluso – fecero uso delle armi perché un giorno queste tacessero, e il mondo fosse finalmente contrassegnato dalla pace, dalla libertà, dalla giustizia. Oggi, in un tempo di grande preoccupazione, segnato in Europa e ai suoi confini, da aggressioni, guerre e violenze, confidiamo in quella speranza”.