RIMINI Aggressione a 24enne, Arcigay 'c'è chi nega omofobia'

Arcigay Rimini interviene sull'aggressione ai danni di Filippo Marcuccio, il 24enne preso a pugni sabato notte in un locale del centro della città romagnola dopo essersi baciato con un altro ragazzo. "La ricostruzione dello studente aggredito mette in luce chiaramente la componente omofobica dell'aggressione anche se da altre parti si nega convintamente che questo sia rilevante", afferma il presidente dell'associazione Marco Tonti, per il quale "pretendere di escludere l'omofobia su una base di convinzioni di principio è anche questo in qualche modo una manifestazione dell'omofobia, perché cerca di nascondere un fenomeno che è stratificato e presente purtroppo ancora molto ampiamente anche in persone insospettabili, e nega alla vittima il riconoscimento della sua dimensione umana in cui spesso la sua omosessualità è pretesto per scatenare la violenza".

