MISANO ADRIATICO Assembramenti e senza mascherine: anche il Byblos chiude 5 giorni Per il questore De Cicco "gli assembramenti del resto non solo un problema delle discoteche"

Dopo la Villa delle Rose, ora tocca al Byblos rimanere chiuso per cinque giorni. I motivo sono i medesimi: assembramenti, nessun distanziamento di un metro o utilizzo dei dispositivi di sicurezza come le mascherine. I carabinieri di Misano, dopo l'ennesima richiesta d'intervento pervenuta durante la notte, hanno effettuato un servizio di controllo riscontrando la totale inottemperanza delle normative preventive in materia anti-Covid. Pertanto, dopo le contestazioni di rito, questa mattina i militari dell'Arma hanno provveduto alla notifica del verbale con sanzione pecuniaria e applicazione della misura accessoria della chiusura per cinque giorni a partire da oggi per il locale sulle colline di Misano Adriatico, uno dei nomi storici del divertimenti della Riviera Romagnola.



Alla luce della cosiddetta Fase 3 legata all'emergenza dettata dalla diffusione del Coronavirus, ci sono "tre regole fondamentali da rispettare: senso di responsabilità di utenti e gestori, controlli come deterrenti e organizzazione precisa degli eventi". Così il Questore di Rimini, Francesco De Cicco che precisa: "Gli assembramenti del resto non solo un problema delle discoteche ma - argomenta - di tutti i luoghi potenzialmente affollati su cui abbiamo organizzato servizi mirati anche con l'ausilio di rinforzi come i reparti mobili della polizia di Stato e due battaglioni aggiuntivi dei carabinieri di Rimini".



