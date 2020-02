Coronavirus: stop a manifestazioni, iniziative e eventi a Cattolica e Morciano

A misura precauzionale, dopo il caso del ristoratore risultato positivo al coronavirus l'Ausl Romagna sta conducendo delle verifiche sul sul territorio di Cattolica. Di conseguenza il comune ha emesso un'ordinanza che prevede la sospensione:

- di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva, ecc., svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;

- dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

Il Comune di Cattolica raccomanda per successivi aggiornamenti di fare riferimento esclusivamente a canali ufficiali di comunicazione istituzionale. Rimane valida l'indicazione di contattare i numeri utili in caso di presunti sintomi (in Emilia-Romagna l'800.033.033, a San Marino il 0549/994001), anziché rivolgersi al Pronto Soccorso.

Anche a Morciano, in cui sono emersi contatti con il cattolichino, è stato sospeso il mercato settimanale e ogni aggregazione pubblica o privata.





