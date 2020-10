Covid a scuola: otto positivi al "Marco Polo" di Rimini, un'altra classe in isolamento

Dopo i tamponi effettuati fra lunedì e martedì è emerso - riporta il Corriere Romagna - che non ci sono nuovi casi di Covid-19 nei tre licei della Karis di Rimini. I ragazzi già da ieri sono tornati sui banchi di scuola.

Otto invece le positività riscontrate al "Marco Polo", un docente e sette alunni, tutti asintomatici al momento. Scatta così, all'Istituto per il turismo, la quarantena per un'altra classe, che si somma alle due che si trovavano in isolamento già dalla fine della scorsa settimana. Tra 14 giorni verranno effettuati nuovi tamponi nel liceo per verificare che non si siano sviluppati altri contagi.



