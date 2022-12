INSERTO “Cuore 21, non ci ferma nessuno”, il CorSera dedica #buonenotizie alla cooperativa di Riccione Ecco come sono ripartiti ragazzi ed educatori dopo la tragedia del 7 ottobre dove hanno perso la vita Massimo Pironi, Romina Bannini, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi, Alfredo Barbieri.

“Non ci fermiamo, anzi”. Per l'ultima copertina dell'anno di “Buone notizie”, l'inserto settimanale del Corriere della Sera, la giornalista Elisabetta Rosaspina ha raggiunto Riccione e il centro di sostegno a disabili “Cuore21” che lo scorso 7 ottobre ha dovuto sopportare la perdita, in un incidente stradale, di due volontari e cinque ospiti. Per vedere, si legge nell'editoriale di Elisabetta Soglio - “come è il Natale di chi da ancora troppo poche settimane ha perso un figlio, un padre, un amico, una compagna e fa trovato uno spirito che tutto può dirsi tranne che mesto e fiaccato”. C'è sempre speranza.

Al suo arrivo i ragazzi sono impegnatissimi alla creazione di oggetti natalizi che saranno poi messi in vendita all'“Atelier a 21 mani”, un vero e proprio negozio sul lungomare. E c'è da preparare anche lo spettacolo musicale che inaugurerà l'anno nuovo, per l'Epifania. L'ansia dei ragazzi di ripartire dopo lo choc, racconta una educatrice, è stata una scossa per tutti, dopo la tragedia. E così è stato fatto, anche grazie al percorso verso l'indipendenza e l'aiuto, inaspettato, di persone ed enti: “Solo pochi giorni fa una banca ci ha donato un piccolo furgone per spostarci – afferma Cristina Codicè, presidente della cooperativa e mamma di Maria Aluigi, morta nello scontro – e poi Radio DeeJay ci ha devoluto l'incasso della loro cena natalizia”. La solidarietà, dunque, ha fatto la differenza per elaborare il lutto e ripartire.

Per dirla con Luca, ospite "chiacchierone" del Centro: “Cuore 21, non ci ferma nessuno”.

