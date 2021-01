EMERGENZA SANITARIA Da lunedì Emilia Romagna e Marche tornano in zona gialla Indice di contagiosità Rt a livello nazionale sceso a 0,84. Via libera dell'Ema al vaccino AstraZeneca

Le uniche Regioni a rimanere arancioni sono Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre gialle, comprese dunque Emilia Romagna e Marche, dal 1° febbraio. La nuova ordinanza del ministro della Salute parte dalla discesa dell'indice Rt, ancora diminuito e che secondo l'ultimo monitoraggio settimanale si attesta su 0.84, riferito al periodo dal 6 al 19 gennaio. Solo l'Umbria si classifica a rischio alto, contro le 4 della settimana precedente.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Intanto si tenta di superare l'impasse nella produzione di vaccini, Novartis ha annunciato che supporterà Pfizer, mentre AstraZeneca, che ha ottenuto il via libera dall'Agenzia europea del farmaco per le persone dai 18 anni in su, efficace anche per gli over 55, è sempre in polemica con la commissione Ue, che ha pubblicato il contratto: “E' chiarissimo, con ordini vincolanti – ha ribadito la presidente Ursula von der Leyen – prevede una quantità di consegne chiare per il quarto trimestre 2020 e per il 2021”, e per questo minaccia il blocco dell'export all'azienda. Anche Moderna però annuncia un taglio del 20% nella consegna delle dosi. Dagli Stati Uniti Johnson&Johnson fa sapere che il suo vaccino è efficace al 66%.

E' di oltre 13mila (13.574) l'incremento sui casi totali (268.750 tamponi), sostanzialmente stabili per tutta la settimana, con una diminuzione di terapie intensive (2.270, -18) e reparti Covid (20.397, -381). Ancora tanti i decessi, 477 (87.858). In Emilia Romagna dal 1 febbraio si potranno fare tamponi rapidi o test sierologici in farmacia, senza ricetta medica, al prezzo calmierato di 15 euro. Su oltre 23mila tamponi (23.361) sono 1.320 i casi in più da ieri, con una incidenza sui test eseguiti del 5,7%. Stabili le terapie intensive (209), 70 in meno i ricoverati Covid (2.172). 65 le vittime, nessuna a Rimini, dove i casi in più sono 130 (73 sintomatici).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: