PIAN DELLE SELVE - FONTANELLE Discarica rifiuti inerti a San Leo, Tar rigetta ricorso della Cabe di Santarcangelo

La discarica di rifiuti inerti non si farà e il Comune di San Leo esulta. L'amministrazione parla di “incubo terminato”, commentando la bocciatura da parte del Tar del ricorso della Cabe per la realizzazione di un impianto di gestione di rifiuti inerti e speciali non pericolosi nel territorio leontino, precisamente in località Pian della Selve-Fontanelle. Nel 2015 c'era già stato il parere negativo della Valutazione d'impatto ambientale da parte della provincia di Rimini, da cui era scaturito, appunto, il ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Cabe Srl di Santarcangelo. Ai tempi, i cittadini, riunitisi nel Comitato “San Leo dice No alla discarica”, diedero vita a iniziative di protesta e raccolta firme.

Nella primavera 2015, anche diverse istituzioni sammarinesi si espressero sul progetto, tra cui gli allora segretari Antonella Mularoni (al Territorio) e Giuseppe Maria Morganti (alla Cultura), e la Giunta di Castello di Chiesanuova, gemellata proprio con San Leo e amministrazione più prossima al luogo su cui sarebbe potuto sorgere l'impianto. Tutti avevano espresso contrarietà.

