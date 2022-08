CRONACA Dormono a Firenze su auto rubata reduci da rapina a Rimini Foglio di via in tasca per due 18enni. Polizia ricollega i fatti

Un passante li vede dormire in un'auto - una Bmw X5 rubata in un garage del centro di Firenze due settimane fa - coi finestrini aperti e chiama la Polizia per fare un controllo. E' successo in zona viale Morgagni e così sono stati denunciati dalla polizia un romeno di 25 anni e due albanesi, 18enni da pochi giorni, hanno fatto il compleanno nel mese di luglio. Sono tutti senza fissa dimora. Le accuse sono di ricettazione e di porto di strumenti atti ad offendere dato che nell'auto avevano strumenti da scasso ma anche una mazza da baseball e altri oggetti. Inoltre i tre sono stati sottoposti a fermo per l'identificazione.

Gli accertamenti della questura hanno rilevato che i due 18enni albanesi avevano un foglio di via della questura di Rimini emesso appena due giorni fa dovuto a una rapina in supermercato del 28 luglio, vicenda in cui risultano coinvolti. Secondo quel fatto, dopo il furto della merce dagli scaffali, i malviventi vennero inseguiti dal titolare dell'esercizio commerciale riminese, ma reagirono con violenza e poco dopo (con un complice minorenne) tornarono indietro con bastoni per colpire il commerciante. Sempre secondo gli accertamenti della questura di Firenze, la Bmw appartiene a un anziano che la teneva in una garage privato del centro di Firenze da cui venne rubata circa 15 giorni fa.

