Gas alle stelle, Tabarelli (Nomisma Energia): "Prossimi inverni problematici, servono infrastrutture"

Il caro energia e le difficoltà nell'approvvigionamento di gas continuano a mettere a dura prova famiglie, imprese e gli stessi Paesi europei. Per Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, l'accordo sul tetto al prezzo del gas raggiunto all'ultimo vertice europeo non è ancora sufficiente a superare le criticità. Secondo Tabarelli è ancora viva la possibilità di arrivare a razionamenti durante l'inverno. Ancora troppo presto, sottolinea, per pensare all'inverno 2023-2024. Intanto, la strategia da mettere in campo subito, spiega, è quella relativa alle infrastrutture, ad esempio rigassificatori, produzione nazionale e riapertura di centrali a carbone. "E in ogni caso - dice Tabarelli - per i prossimi inverni avremo comunque dei problemi e, forse, saremo costretti a razionare".

Nel video, l'intervista a Davide Tabarelli (presidente Nomisma Energia)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: