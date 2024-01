VISITA UFFICIALE Giorgia Meloni e Ursula Von Der Leyen oggi in Emilia-Romagna, tappa anche a Forlì

Giornata in Emilia-Romagna per la premier Giorgia Meloni, tra tappe istituzionali a Bologna e Forlì e nel mezzo anche una visita tra gli stand fieristici di Marca. Alle 9.45 la presidente del Consiglio è attesa in Regione, con il presidente emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini e il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, per la firma del nuovo accordo sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, che garantisce investimenti per quasi 600 milioni in Emilia-Romagna.

Fuori in contemporanea è annunciato un presidio ambientalista contro l'accordo sulla Campogalliano-Sassuolo e Cispadana. Terminato l'incontro in Regione, la premier è attesa non lontano, a Bologna Fiere, per una visita a Marca, fiera dedicata alla marca commerciale e punto d'incontro tra gli operatori e i professionisti della distribuzione.

È però in Romagna l'appuntamento più atteso e anche simbolico della giornata. Giorgia Meloni sarà a Forlì, tra i centri colpiti dalle alluvioni dello scorso maggio, per una visita insieme alla presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen. Tornano insieme sui luoghi che furono devastati dopo la visita che fecero il 25 maggio, con la Romagna ancora in ginocchio e sotto il fango. In municipio sono in programma dichiarazioni congiunte alla stampa alle 13.30 in occasione dell'assegnazione di 1,2 miliardi da Pnrr di fondi aggiuntivi per investimenti su interventi post alluvionali.



Fuori, in piazza Saffi, è preannunciato dalle 12 un sit-in di protesta degli alluvionati che "non si arrendono", associazioni e comitati fra cui anche Anpi, Cgil, Legambiente, che giudicano "assolutamente insufficienti, gravemente tardive ed estremamente farraginose le poche risposte giunte finora ai bisogni urgenti delle terre alluvionate".



