Il padre delle ragazze investite dal treno a Riccione dona un pulmino per portare i giovani in discoteca.

Un pulmino per portare i ragazzi in discoteca in sicurezza, così che non ci siano altri genitori che debbano sopportare un dolore come il suo: è questo il dono di Natale di Vittorio Pisano, padre di Alessia e Giulia, le sorelle morte travolte da un treno alla stazione di Riccione lo scorso 31 luglio. Ne dà notizia oggi il Corriere di Romagna.

A Castesaso, paese alle porte di Bologna in cui vive, ha fondato dallo scorso novembre un'associazione culturale “Giulia e Alessia sempre con noi” che ha come scopo principale quello di sensibilizzare i giovani sui comportamenti a rischio che si concretizzerà appunto con l'acquisto di un pulmino per il trasporto dei giovani in discoteca. Nel suo progetto Vittorio vorrebbe creare punti all'estero dei locali con volontari che verifichino le condizioni di chi si mette alla guida.

Ma non è finita qua: perchè il padre sta anche cercando di realizzare borse di studio negli istituti superiori frequentati dalle figlie.

