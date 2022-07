Riccione, le ragazze investite dal treno erano due sorelle minorenni

Erano due sorelle di Milano, entrambe minorenni, le ragazze investite questa mattina, poco prima delle 7, da un treno Alta Velocità alla stazione di Riccione. Il convoglio stava transitando al binario 1, diretto a Milano; non doveva fermarsi. “Ha fischiato, ha rallentato”, ricostruisce a caldo il Questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, ma non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.

Ci sono volute diverse ore per recuperare i resti e risalire all'identità delle ragazze, di 15 e 17 anni. Non c'erano documenti sul luogo della tragedia e il telefono trovato era danneggiato. Il traffico ferroviario è stato sospeso diverse ore tra Rimini e Cattolica in direzione Ancona e sono stati predisposti servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus.

Dopo essere passate al bar della stazione, secondo alcune testimonianze, le ragazze - una delle quali non del tutto lucida - si sono dirette al binario 2, attraversando i binari, dove era fermo il treno per Ancona. Alcuni passanti hanno urlato per farle desistere, ma non c'è stato tempo.

Il comune di Riccione ha subito diramato una nota di cordoglio. “A nome di tutta la comunità di Riccione – ha scritto la sindaca Daniela Angelini - esprimo profondo dolore per quanto accaduto questa mattina nella nostra Stazione e cordoglio per le famiglie colpite da questa immane tragedia. In questo momento di dolore verso le famiglie di queste due giovani donne, siamo vicini alle Forze dell'Ordine che stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto”.