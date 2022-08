RIMINI Il pirata chiede perdono: "non volevo far male a nessuno"

"Chiedo scusa alle persone che ho ferito, non volevo fare male a nessuno": lancia il sua mea culpa Ciro Esposito, l'uomo che ha seminato il panico venerdì mattina a Marebello investendo due donne durante una folle corsa con un'auto rubata. Si è tenuta nella mattinata di ieri l'udienza di convalida dell'arresto e il giudice ha disposto che il 45enne resti in carcere, negando la richiesta di domiciliari in una comunità di recupero come richiesta dall'avvocato difensore. L'uomo ha ammesso di fare uso di droghe da 32 anni e di essere stato in piena crisi di astinenza quella mattina, per cui aveva chiesto soldi alla coppia proprietaria della Ford Fiesta per comprare una dose: quando i due si sono spaventati e allontanati allora lui è salito a bordo e partito a tutta velocità.

Intanto, secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, vanno via via migliorando le condizioni delle due donne investite. La più grave, la 28enne cameriera di un hotel della zona, nonostante lo spaventoso volo ripreso dalle telecamere dell'hotel Jumbo, ha riportao la frattura del coccige. Un braccio ed una gamba ingessati invece per la turista francese di 32anni anche lei colpita dall'auto.

