Rapina auto e investe due passanti, arrestato dalla Polizia

Prima si è impossessato di una macchina in un parcheggio di Via Roma, a Rimini, per fuggire a forte velocità lungo Viale Regina Margherita, in piena Marina Centro, in direzione Riccione. Poi, inseguito dalla Polizia di Stato - messa sulle sue tracce dalla segnalazione della rapina del veicolo - ha iniziato una corsa 'folle', investendo due ragazze - una cittadina romena di 28 anni e una turista francese di 32 anni entrambe ricoverate in ospedale - prima di essere fermato, grazie anche all'intervento di un agente della Squadra Mobile libero dal servizio. Protagonista della vicenda un 45enne italiano - già noto alle forze dell'ordine - arrestato con l'accusa di rapina, lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale.



I fatti risalgono alla mattinata quando, poco dopo le 10 è giunta al 112 la segnalazione della rapina di un'auto commessa senz'armi da un italiano con barba e capelli brizzolati. L'uomo, inseguito dai poliziotti, è arrivato all'altezza di via Nervi, dove ha travolto la 28enne e la turista 32enne che ora sono ricoverate, rispettivamente, al Bufalini di Cesena e all'Infermi di Rimini. Nessuna delle due è in pericolo di vita. Il 45enne, viste bloccate le vie di fuga dall'intervento dei poliziotti, ha ingranato la retromarcia, rischiando di investire altri pedoni. Incurante di due colpi esplosi dalla Polizia e indirizzati agli pneumatici posteriori, ha continuato la sua corsa prima di abbandonare la macchina in via Morgagni. Un agente della Squadra Mobile libero dal servizio - ma informato della vicenda - pensando che il 45enne potesse fuggire a bordo di un treno si è recato presso la vicina stazione ferroviaria di Miramare dove è riuscito a bloccarlo nel sottopasso, grazie anche all'ausilio di una Volante. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire le chiavi della vettura rapinata. Al termine degli atti di rito, su disposizione del Pm di turno, l'indagato sarà condotto nel carcere di Rimini in attesa del giudizio di convalida.